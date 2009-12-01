Протокол обмена аналогичный антикапче

Веб-программированиеЗакрытнет заявок148 просмотров
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Требуется сделать протокол полностью эмулирующий работу "антикапчи" под винду.

C++ Delphi.

Принцип работы отдается картинка - возвращается ответ 100% соответствие. Распознавать что-либо не нужно. только обмен данными.

14 лет назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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