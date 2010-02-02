Написание скриптов для интерфейса с айбоксом

Веб-программированиеЗавершен5 заявок178 просмотров
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Необходимо написать по тех задания скрипты лоя интеграции айбокса с существующей БД

php+mysql

от претендента:

портфолио

аська

ставка для почасовой работы

после выполнения, есть задачи на другие проекты той же направленности php+mysql

в личку не писать

14 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Качественно и хорошо - спасибо - давно искал того, кто может віполнить простую задачу так качественно, а не как великие программист "тяп ляп" )
Очень рад нашему сотрудничеству, будем продолжать работать в дальнейшем.
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