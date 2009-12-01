Внести измения на сайт

Необходимо установить систему администрирования с помощью которой можно будет добавлять новые фото-блоки и редактировать предыдущие, возможность подключение платёжной системы ресурс www.fotoaydee.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При оформлении покупки пишет стоимомость и (без налога) надо убрать надпись'' (без налога)'' или чтобы писала налог 12% или что-то вроде этого. В настройках менял чет не помогает
движок WEBASYST
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