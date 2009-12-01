Создание сайта каталога-магазина на основе дизайна

Создание сайта каталог-магазин на основе дизайна (Дизайн в наличии). Система управления Джумла 1.0.15 + Virtmart 1.1.4

На сайте два собственных информера погода и валюта. С возможностью раздачи ссылок.

Расчёт стоимости валютного товара по курсу публикуемым информером +2%.

Импорт RSS новостей.

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Регистрация пользователей.

В разделе вакансии - форма с возможностью впечатать резюме, присоединить файл отправить с сайта.

Возможность заказа с сайта по форме.

Скорее всего шаблон магазина виртмарт - отличный от стандартного.

В общем смотрите дизайн - там всё понятно.

Рассматриваются предложения со стоимостью и описанием что в стоимость входит.