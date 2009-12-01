Доработки по сайту SE+VB

Необходимо установить систему администрирования с помощью которой можно будет добавлять новые фото-блоки и редактировать предыдущие, возможность подключение платёжной системы ресурс www.fotoaydee.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
понимание vbulletin и socialengine на уровне найти нужный модуль в интернете и установить/написать модуль(только для SE)/изменить функционал движков
желателен опыт работ с этими движками в портфолио
Сайт lovler.net – это связка socialengine+vbulletin plugin+vbulletin, то есть пользователи регистрируются через SE.
Текущая задача – сделать, чтобы аватары при загрузке в SE добавлялись как аватар в VB. Соответственно при редактировании аватара должна тоже обновляться в VB, то же самое с удалением.
в дальнейшем будут задачи типа обновить движок, что-то исправить, одним словом текущая поддержка. Задачи будут поступать не чаще чем один раз в месяц.
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