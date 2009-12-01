Доработки по сайту SE+VB

Требования:

понимание vbulletin и socialengine на уровне найти нужный модуль в интернете и установить/написать модуль(только для SE)/изменить функционал движков

желателен опыт работ с этими движками в портфолио

Сайт lovler.net – это связка socialengine+vbulletin plugin+vbulletin, то есть пользователи регистрируются через SE.

Текущая задача – сделать, чтобы аватары при загрузке в SE добавлялись как аватар в VB. Соответственно при редактировании аватара должна тоже обновляться в VB, то же самое с удалением.

в дальнейшем будут задачи типа обновить движок, что-то исправить, одним словом текущая поддержка. Задачи будут поступать не чаще чем один раз в месяц.