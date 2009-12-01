Необходимо установить систему администрирования с помощью которой можно будет добавлять новые фото-блоки и редактировать предыдущие, возможность подключение платёжной системы ресурс www.fotoaydee.com
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Здравствуйте. Нужно написать и добавить страницы на сайт www.9912492.ru и разместить компанию в яндекс директе под запросы; расклейка обьявлений
раздача листовок
раздача листовок +у метро
раздача рекламных листовок
распространение листовок
расклейка
живая реклама
ходячая реклама
распространение по почтовым ящикам
распространение листовок по почтовым ящикам.
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