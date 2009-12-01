Javascript:плавно падающ.снежинки по всей странице

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок289 просмотров
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Требуется небольшой javascript:

на страницу встроить javascript (onload) - плавное падение полупрозрачных снежинок.

Немного, одновремменно примерно 5-10 на странице, не все одинаковые, а 3-5 разновидностей/размеров.

Если что-то используется, то бесплатное, open source.

Как и картинки снежинок - снежинки надо нарисовать или найти самому бесплатные.

Firefox 2-3, MSIE 6-8, Opera, Safari.

В javascript'е надо иметь возможность через переменную устанавливать "силу снегопада" (количество снежинок, например 5, 10, 25 и т.д.)

Т.е. страница уже есть, я получаю от Вас директорию с js и картинками и просто вызываю в хедере страницы функцию. Не сложнее.

Требования к исполнителю:

- опыт работы с Javascript

- !!! быть доступным онлайн (мэйл, skype) и начать работу сразу

не нужен человек, который будет пропадать на несколько дней или у которого сейчас нет времени или ещё каки-нибудь обсоятельсва...!!!

!!! НЕ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, оставляйте Ваши предложения здесь сразу указывайте КОНКРЕТНЫЕ сроки и стоимость !!!

Оплата по факту, через Webmoney или Western Union.

Javascript
14 лет назад
xerenade
49 летГермания
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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