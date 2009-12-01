Настроить на Joomla титлы страниц и "keywords"

http://setka.kz/?page_id=386 вот начало положено на примере первой строки таблицы. Эту таблицу надо заполнить до конца. Инфу взять отсюда http://setka.kz/?page_id=4 Просто тут кода много и решили страничку переделать. Для каждой строки нужно создать вот такую страницу http://setka.kz/?page_id=176. ...