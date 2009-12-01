Нужна открытка к новому году

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок257 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сюжет открытки такой как здесь приблизительно( только сразу с фиксированными лицами наших сотрудников)

Меняем ельфов на дедов морозов и снегурочек и добавляем поздравление с новым годом и лого компании, а так же фон связанный с кровлями. Наша компания занимается кровельными материалами. Срок исполнение до 14 дней.

http://aka.zero.jibjab.com/client/elf/ElfYourself.swf

Или могу выслушать Ваши предложения!

14 лет назад
Ksusha-bestroof
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Php + CI (CodeIgniter) программа

    $300

    Необходимо доработать сайт на php написан на CI (CodeIgniter). Писать только грамотным, опытным программерам. Никакой предоплаты быть не может, оплата по факту или поэтапно. Плюс работа с движков Dle

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Импорт данных из Excel в VirtueMart (Joomla 1.5)

    Нужно создать компонент импортирующий из Excel в VirtueMart товары. Особенности: 1. В таблице Excel есть поле которое будет отвечать за категорию товара. 2. Замена старых версий товара новыми. 2. Все товары должны в последствии нормально редактироваться через админу. 3. (ВАЖНО) ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • MultiShop

    Требуется усеченное подобие MultiShopa. А именно: Централизованное ведение складских остатков в главном магазине. Почитать о MultiShope можно здесь http://vamshop.ru/multishop.html

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин одежды.

    $100

    Необходимо установить osCommerce Vam edition, натянуть на него опр шаблон и привести это все в рабочий вид. В дальнейшем так же не помешает обслуживание и консультации, за доп плату.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пхп редирект

    $5

    Нужно пхп скрпт c 2 редиректами : трафик пришедший с урлов указанных в file.txt а также со страниц этих доменов в ( file.txt прописывается только домен без страниц напр http://site.com ) редиректится на указанный урл , ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать ТЗ для интернет-сайта типографии

    $30

    СРОЧНО! Написать ТЗ для сайта интернет-магазина типографии, есть бриф и предложение клиента, как он видит сайт. Скидывайте примеры работ! Бриф в отправлю в личку. Сроки 2 дня. для связи icq 554-662-706 skype avtaikina 8-908-308-62-98

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Javascript:плавно падающ.снежинки по всей странице

    Требуется небольшой javascript: на страницу встроить javascript (onload) - плавное падение полупрозрачных снежинок. Немного, одновремменно примерно 5-10 на странице, не все одинаковые, а 3-5 разновидностей/размеров. Если что-то используется, то бесплатное, open source. Как и картинки снежинок - снежинки надо ...

    Javascript
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать где то 80 страниц и привязать(вордпрес)

    http://setka.kz/?page_id=386 вот начало положено на примере первой строки таблицы. Эту таблицу надо заполнить до конца. Инфу взять отсюда http://setka.kz/?page_id=4 Просто тут кода много и решили страничку переделать. Для каждой строки нужно создать вот такую страницу http://setka.kz/?page_id=176. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад