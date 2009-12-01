Нужна открытка к новому году

Сюжет открытки такой как здесь приблизительно( только сразу с фиксированными лицами наших сотрудников)

Меняем ельфов на дедов морозов и снегурочек и добавляем поздравление с новым годом и лого компании, а так же фон связанный с кровлями. Наша компания занимается кровельными материалами. Срок исполнение до 14 дней.

http://aka.zero.jibjab.com/client/elf/ElfYourself.swf

Или могу выслушать Ваши предложения!