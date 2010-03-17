Php + CI (CodeIgniter) программа

Приветствую! Нужен скрипт проверки позиций в ПС + несколько настроек (глубина поиска, чекбоксы выбора ПС, ведение нескольких сайтов, в каждом по несколько запросов, разделение доступа по логинам). Вывод данных в виде таблицы... Если есть готовое решение, то это ...
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Необходимо доработать сайт на php написан на CI (CodeIgniter). Писать только грамотным, опытным программерам. Никакой предоплаты быть не может, оплата по факту или поэтапно. Плюс работа с движков Dle
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