Php + CI (CodeIgniter) программа

В процессе работы, Александр всегда доступен для связи. Все вопросы решаются оперативно. Все дополнительные доработки обговариваются с разработчиком (как в плане целесообразности, так и с точки зрения необходимости). Было предоставлено ТЗ. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, Александр всегда старается найти компромисс и предложит вариант удовлетворяющий как разработчика так и заказчика. В двух словах - грамотный и пунктуальный заказчик.