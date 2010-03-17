Php + CI (CodeIgniter) программа

$300
Веб-программированиеЗавершен8 заявок319 просмотров
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Необходимо доработать сайт на php написан на CI (CodeIgniter). Писать только грамотным, опытным программерам. Никакой предоплаты быть не может, оплата по факту или поэтапно. Плюс работа с движков Dle

PHP
14 лет назад
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
Выбранный исполнитель
fi1in
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$300
14 дней
Хороший программист, способен решать сложные задачи на высоком уровне. Любит свою работу и делает ее качественно. Всегда на связи как в ISQ так и телефон. Рекомендую всем!
В процессе работы, Александр всегда доступен для связи. Все вопросы решаются оперативно. Все дополнительные доработки обговариваются с разработчиком (как в плане целесообразности, так и с точки зрения необходимости). Было предоставлено ТЗ. При возникновении спорных и конфликтных ситуаций, Александр всегда старается найти компромисс и предложит вариант удовлетворяющий как разработчика так и заказчика. В двух словах - грамотный и пунктуальный заказчик.
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