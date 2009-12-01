Нужно чтобы на сотку отправлялись файлы или инфо

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок195 просмотров
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Нужно чтобы на сотку отправлялись файлы или инфо за смс

человек отправил смс, а ему обратно инфа или файлы

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад