Сервис соц закладок

Нужен программист по доскам объявлений для создания прикладной системы размещения объявлений. Подробности при переписке.
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Нужно установить бесплатный скрипт сервиса соц закладок и довести его до рабочего состояния
Предпочтение отдам цене
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