Нужно сделать шаблон для VamShop. Быстро и хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно Установить rtorrent и wtorrent на firstvds.ru. Пробывал сам но при заходе на страницу с веб интерфейсом появляется пустая страница.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $45
Необходимо доработать форму заказа добавив строку выбора эскизов. Алгоритм работы: Добавляется строка и рядом с ней кнопка "Выбрать эскиз". При нажатии на кнопку выбора открывалось заданое popup окно, в котором отображались бы эскизы для ДАННОГО ...Завершен14 лет назад
- $50
Разработать модуль для браузерной игры.Завершен14 лет назад
- $100
Вобщем есть скрипт партнерской программы установленный на сервер Ознакомиться со скриптом можно здесь http://postaffiliatepro.ru/ (там есть и документация по скрипту) Там в самом скрипте есть шаблонны дизайна. Нужно на основе уже нарисованного и сверстанного дизайна создать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно спарсить каталог товаров с определенного источника. Максимально точно, плюс изображения (изображения на выходе должны иметь отличные от оригинала названия, по наименованию товара). Далее "перегнать" в формат БД WebAsyst Shop Script. Источник не яндекс маркет и не ...Завершен14 лет назад
Необходимо поставить на одной из страниц форму для добавления информации. Изменить флеш кнопки, вернее их придется делать заново т.к. исходного файла нет. Добавить кое-какую информацию.Завершен14 лет назад
- $50
Нужно установить бесплатный скрипт сервиса соц закладок и довести его до рабочего состояния Предпочтение отдам ценеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен программист по доскам объявлений для создания прикладной системы размещения объявлений. Подробности при переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
http:// babyacademia .kz/Завершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я ищу порядочного web-программиста для длительного сотрудничества. Дело в том, что у меня периодически возникают задачи такого плана, и нужен человек, который мог бы оперативно их решать по адекватной цене. Каждый раз искать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад