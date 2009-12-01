Интегрирование дизайна в скрипт партн. программы

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Вобщем есть скрипт партнерской программы установленный на сервер

Ознакомиться со скриптом можно здесь http://postaffiliatepro.ru/ (там есть и документация по скрипту)

Там в самом скрипте есть шаблонны дизайна. Нужно на основе уже нарисованного и сверстанного дизайна создать свой шаблон и поставить.

Дизайн нужно поменять для главной страници и аккаунта партнера (на крайний случай для главной страници).

Остальные подробности при личной списке.

14 лет назад
mpak17
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад