Помощь с макросами в движке DLE

Веб-программированиеЗавершен3 заявки140 просмотров
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Необходимо подправить скрипт DLE так, чтобы была возможность воспроизводить рекламные макросы в теле новости.

Попроще:

Если сейчас при добавлении новости вставить в ее тело допустим стандартный {banner_header}, то он и будет отображаться текстом как "{banner_header}", а нужно воспроизведение его содержимого, то есть чтобы светился баннер

14 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
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