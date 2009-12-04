Помощь с макросами в движке DLE

Необходимо подправить скрипт DLE так, чтобы была возможность воспроизводить рекламные макросы в теле новости.

Попроще:

Если сейчас при добавлении новости вставить в ее тело допустим стандартный {banner_header}, то он и будет отображаться текстом как "{banner_header}", а нужно воспроизведение его содержимого, то есть чтобы светился баннер