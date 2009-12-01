Оплата через электронные системы (Wordpress)

Вобщем есть скрипт партнерской программы установленный на сервер Ознакомиться со скриптом можно здесь http://postaffiliatepro.ru/ (там есть и документация по скрипту) Там в самом скрипте есть шаблонны дизайна. Нужно на основе уже нарисованного и сверстанного дизайна создать ...