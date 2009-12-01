Оплата через электронные системы (Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Задание: Прикрутить оплату через все электронные системы оплаты СНГ. Сайт уже функционирует. Он на Wordpress.

Сроки: предлагайте

Цена: предлагайте

WordPress
14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов