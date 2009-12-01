Оплата через электронные системы (Wordpress)

Нужно сделать шаблон для VamShop. Быстро и хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: Прикрутить оплату через все электронные системы оплаты СНГ. Сайт уже функционирует. Он на Wordpress.
Сроки: предлагайте
Цена: предлагайте
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