Интерактивная новогодняя открытка

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Создать интеракстивную новогоднюю открытку для нашей компании.

Идея:

1) Пользователь заходит на сайт и имеет возможность залить свою фотографию или выбрать из нескольких предстваленых

2) Написать поздравление или отредактировать уже существуюющее

3) сделать предпросмотр анимации

4) послать это друзьям на email

Будет использоваться анимация танцующего санты, например: http://www.istockphoto.com/stock-video-10494958-happy-santa-dancing-away.php

Оформление обыграть в стиле нашего сайта (under construction: http://www.carttemplates.com/wordpress/ )

Открыт к новым идеям!

14 лет назад
Deam
44 годаКанада
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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