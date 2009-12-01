Интерактивная новогодняя открытка

Здраствуйте уважаемые фрилансеры. И так начну. Время на выполнение работы 30дней Нужно сделать скрипт flesh онлайн казино. По типу: http://demo1.casino.openrise.ru/ Нужны скрипты всех видов оплаты webmoney,яндекс и т.д Хотим в нашем будующем казино видеть слоты: Gaminator "9 штук":(Желательно еще установочный ехе файл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать интеракстивную новогоднюю открытку для нашей компании.
Идея:
1) Пользователь заходит на сайт и имеет возможность залить свою фотографию или выбрать из нескольких предстваленых
2) Написать поздравление или отредактировать уже существуюющее
3) сделать предпросмотр анимации
4) послать это друзьям на email
Будет использоваться анимация танцующего санты, например: http://www.istockphoto.com/stock-video-10494958-happy-santa-dancing-away.php
Оформление обыграть в стиле нашего сайта (under construction: http://www.carttemplates.com/wordpress/ )
Открыт к новым идеям!
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