Необходимо подправить скрипт DLE так, чтобы была возможность воспроизводить рекламные макросы в теле новости. Попроще: Если сейчас при добавлении новости вставить в ее тело допустим стандартный {banner_header}, то он и будет отображаться текстом как "{banner_header}", а ...
Срочно нужно разработать флеш скрипт онлайн казино
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте уважаемые фрилансеры.
И так начну.
Время на выполнение работы 30дней
Нужно сделать скрипт flesh онлайн казино.
По типу:
http://demo1.casino.openrise.ru/
Нужны скрипты всех видов оплаты webmoney,яндекс и т.д
Хотим в нашем будующем казино видеть слоты:
Gaminator "9 штук":(Желательно еще установочный ехе файл для нашего казино на 22 игры.)
1.Lacky Ledys` sharm
2.Bananas
3.Marko Polo
4.QUEEN OF HIALTS
5.Columbus
6.Dolphins
7.Sharky
8.Unicorn magic
9.Book of Ra
Mega Jack "6 штук":
1.Aztec Gold "пирамиды"
2.Slot-o-Pol deluxe "Ешки"
3.Pharaon
4.Pirates
5.Champange Party
6.Wild West
Все игры от игрософта.
У всех игр должна быть правельная математика.
Будет все досканально проверятся.
Если есть желающие взятся за выполнение пишите.
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