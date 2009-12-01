Срочно нужно разработать флеш скрипт онлайн казино

$7000
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок313 просмотров
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Здраствуйте уважаемые фрилансеры.

И так начну.

Время на выполнение работы 30дней

Нужно сделать скрипт flesh онлайн казино.

По типу:

http://demo1.casino.openrise.ru/

Нужны скрипты всех видов оплаты webmoney,яндекс и т.д

Хотим в нашем будующем казино видеть слоты:

Gaminator "9 штук":(Желательно еще установочный ехе файл для нашего казино на 22 игры.)

1.Lacky Ledys` sharm

2.Bananas

3.Marko Polo

4.QUEEN OF HIALTS

5.Columbus

6.Dolphins

7.Sharky

8.Unicorn magic

9.Book of Ra

Mega Jack "6 штук":

1.Aztec Gold "пирамиды"

2.Slot-o-Pol deluxe "Ешки"

3.Pharaon

4.Pirates

5.Champange Party

6.Wild West

Все игры от игрософта.

У всех игр должна быть правельная математика.

Будет все досканально проверятся.

Если есть желающие взятся за выполнение пишите.

14 лет назад
igrbiz
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад