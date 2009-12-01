Нужен простенький парсер текста со всех страниц сайта, желательно программу, а не скрипт.

Сайт мой!

Требования:

Чтобы заголовок складывал в первый файл: 1.тхт, а текст во второй файл: 2.тхт.

Первая строка файла 1.тхт содержит заголовок первой спарсенной страницы.

Первая строка файла 2.тхт содержит все содержимое (текст, html) первой спарсенной страницы.

Затем переход на вторую страницу для парсинга.

Вторая строка файла 1.тхт содержит заголовок второй спарсенной страницы.

Вторая строка файла 2.тхт содержит все содержимое (текст, html) второй спарсенной страницы.

Затем переход на третью страницу для парсинга.

Третья строка файла 1.тхт содержит заголовок третьей спарсенной страницы.

Третья строка файла 2.тхт содержит все содержимое (текст, html) третьей спарсенной страницы.

И так далее. Самое главное это четкая последовательность и соблюдение тем, заголовок должен соответствовать спарсенной информации.

После того как сайт спарсится, чтобы в первом файле списком (столбиком) были заголовки, а во втором файле тексты.

В техническом плане не силен как это будет писаться и на чем основываться. Но, сделаю все чтобы облегчить вам работу. Могу в шаблоне страниц прописать признаки в дивах стиль или какой-нибудь уникальный символ вставить, или еще что-то. То есть чтобы вы могли начиная от этого признака, до этого признака все сграбить. Заголовок из H1 или Title можно грабить.

В качестве навигации по сайту, можно через карту сразу ссылки получать на страницы (более приемлемо) или если не возможен первый вариант, могу программе все ссылки дать прямые на грабинг (менее предпочтительный вариант).

Короче говоря, окажу любую помощь по шаблону для грабинга, чтобы легче было парсить.

Сайт выбранному исполнителю покажу. Пишите стоимость и время исполнения.