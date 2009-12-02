Создание карты

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Доброго времени суток!

Требуется реализация карты, подобно этой: http://www.europe-trade.ru/

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На данный момент у меня имеется карта (jpeg) определенного магазина (всю графику и верстку сделал ). Интересует конкретно скрипт взаимодействия точек на карте и категорий. Т.е. навели на точку подсветилась категория, аналогично навели на категорию подсветилась точка.

14 лет назад
Ilya85
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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