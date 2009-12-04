2 Флеш меню

Веб-программированиеЗавершен7 заявок212 просмотров
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Уважаемые фрилансеры. Есть такая ситуация - нужны 2 меню для сайта. Примеры http://www.old.brw.com.pl/rus_index.php - меню с прокруткой. И второе меню - http://www.os3.pl/en/ (смотрите главное меню).

Поскольку работа уже была начата, есть проработанные исходники. Нужно исправить кое-какие баги, чтоб работало так же как и в примерах на сайтах.

Закончить нужно оперативненько.

Предлагайте, пожалуйста ваши цены и сроки.

14 лет назад
dfly
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
SarGun
Сергей 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$10
1 день
"Сережа - молодец!" - отличная песенка и с полной ответственностью я её цитирую в отношении Сергея. Сережа, респект и уважуха! Спас ты дядьку...
С Максимом приятно сотрудничать, всё чётко разъясняет + своевременная оплата.. вобщем всё супер..
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