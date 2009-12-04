2 Флеш меню

Уважаемые фрилансеры. Есть такая ситуация - нужны 2 меню для сайта. Примеры http://www.old.brw.com.pl/rus_index.php - меню с прокруткой. И второе меню - http://www.os3.pl/en/ (смотрите главное меню).

Поскольку работа уже была начата, есть проработанные исходники. Нужно исправить кое-какие баги, чтоб работало так же как и в примерах на сайтах.

Закончить нужно оперативненько.

Предлагайте, пожалуйста ваши цены и сроки.