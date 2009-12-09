Смена кодировки в phpMyAdmin сменить latin1_swedis

$5
Веб-программированиеЗавершен7 заявок233 просмотра
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Смена кодировки в phpMyAdmin сменить latin1_swedis на cp1251 незнаю по какой причине так установилась База но при добавлении данных Через PhpMyAdmin все поррусскому а при посмотри веб страницы все в знаках вопроса, движек oscommerce VaM edition BTS

PHP
14 лет назад
antipat
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
veterok1
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделано очень качественно и быстро, с такими людьми приятно работать.
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