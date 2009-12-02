Доделать сайт на CakePHP и jQuery.

Нужно разработать две игры для zcasher 3 (камень-ножницы-бумага,орел-решка) игра должна проходить между пользователями-платно с удержанием процентов системе (все настраиваемо в админке). Игра должна выглядеть и иметь функционал как на http://www.wmmail.ru Более подробно при рассмотрении предложений. Цена ...