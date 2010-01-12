Верстка макета из .psd для Drupal

Веб-программированиеЗавершен18 заявок328 просмотров
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Необходимо сверстать макет сайта для cms Drupal из макета .psd.

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Drupal
14 лет назад
rammex
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
klenovnn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня
Отличный работник. Практически постоянно в сети. Выполнил работу быстро, качественно. Работой доволен.
Закончили работу над проектом, оплата своевременная сразу после сдачи проекта.
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