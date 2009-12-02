Прогресс бар выполнения задачи php+js

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сервере установлен демон, обрабатывающий архив:

1. Распаковывает архив

2. Обрабатывает фотографии

Необходимо отобразить ход выполнения обработки архива для пользователя, в виде прогресс бара с указанием процентов выполнения.

Общение с backend скриптом идет по средством ajax запросов (в качестве js фреймворка используется Jquery).

Backend общается с демоном через сокет и должен быть оформлен в виде php класса.

Подробнее http://docs.google.com/Doc?docid=0AQ6AVkfyEackZGhwZnZwNnFfMmZkdG50bmZ4&hl=en

Оставляйте сроки\цену, предложения скрыты.

С вопросами можете писать в личку или jabber [email protected]

PHP
14 лет назад
Be3
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
SergEX
Сергей 
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
  • Похожие заказы

  • Требуется seo скрипт

    Требуется написать скрипт, который будет выдавать объявления из yandex.ru К примеру открыть сайт yandex.ru и ввести в запрос - "изготовление окон" В результате выдается 16 объявлений (вверху слева), если открыть: выводится позиция сайта, заголовок, описание и имя ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт (сборщик txt файлов)

    $10

    Требуется собирать с заданного сайта файлы заданного расширения(причем задаются только пути, в указаной папке могут быть под-папки, требуется собрать из них все), файлы представляют собой тексты. Все собирается в 1 файл xls, корректно обрабатываются ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Смена кодировки в phpMyAdmin сменить latin1_swedis

    $5

    Смена кодировки в phpMyAdmin сменить latin1_swedis на cp1251 незнаю по какой причине так установилась База но при добавлении данных Через PhpMyAdmin все поррусскому а при посмотри веб страницы все в знаках вопроса, движек oscommerce VaM ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта на Джумле

    $7

    Еще задача по сайту gruzinskij.ru на (Joomla! 1.5.14 Stable) Сейчас, если в верхнем меню нажать на раздел "О Грузии", слева появится подменю с пунктом "Известные грузины" Нужно сделать по аналогии и с другими пунктами верхнего меню. Раздел верхнего ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подготовить и импортировать прайс в VirtueMart

    $100

    Создать необходимое древо категорий Подготовить и импортировать прайс в VirtueMart 1.5 Joomla 1.5 Прайс лист с которым надо работать во вложении Создаем категории по следующей схеме: - Марка авто --Модель авто ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш дизайн для интерфейса платежного терминала

    Существует HTML версия. Необходима разработка удобного яркого, интерактивного флэш-дизайна для клиентской части платежного терминала. Обязательна возможность добавление кнопок, баннеров с помощью системы управления. Конечная стоимость работы зависит от качества и сроков выполнения.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 Флеш меню

    Уважаемые фрилансеры. Есть такая ситуация - нужны 2 меню для сайта. Примеры http://www.old.brw.com.pl/rus_index.php - меню с прокруткой. И второе меню - http://www.os3.pl/en/ (смотрите главное меню). Поскольку работа уже была начата, есть проработанные исходники. Нужно исправить кое-какие ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш презентация

    Требуется для сайта создать флеш презентацию (отображается на главной странице сайта) Имеется крупное изображение, снизу отображается полоска с навигацией (превью изображения), которые можно прокручивать стрелками (влево, вправо). Превью активного изображения (крупное которое сверху) выделяется снизу. По умолчанию происходит ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад