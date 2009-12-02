Прогресс бар выполнения задачи php+js

Требуется написать скрипт, который будет выдавать объявления из yandex.ru К примеру открыть сайт yandex.ru и ввести в запрос - "изготовление окон" В результате выдается 16 объявлений (вверху слева), если открыть: выводится позиция сайта, заголовок, описание и имя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сервере установлен демон, обрабатывающий архив:
1. Распаковывает архив
2. Обрабатывает фотографии
Необходимо отобразить ход выполнения обработки архива для пользователя, в виде прогресс бара с указанием процентов выполнения.
Общение с backend скриптом идет по средством ajax запросов (в качестве js фреймворка используется Jquery).
Backend общается с демоном через сокет и должен быть оформлен в виде php класса.
Подробнее http://docs.google.com/Doc?docid=0AQ6AVkfyEackZGhwZnZwNnFfMmZkdG50bmZ4&hl=en
Оставляйте сроки\цену, предложения скрыты.
С вопросами можете писать в личку или jabber [email protected]
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