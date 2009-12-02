Прогресс бар выполнения задачи php+js

На сервере установлен демон, обрабатывающий архив:

1. Распаковывает архив

2. Обрабатывает фотографии

Необходимо отобразить ход выполнения обработки архива для пользователя, в виде прогресс бара с указанием процентов выполнения.

Общение с backend скриптом идет по средством ajax запросов (в качестве js фреймворка используется Jquery).

Backend общается с демоном через сокет и должен быть оформлен в виде php класса.

Подробнее http://docs.google.com/Doc?docid=0AQ6AVkfyEackZGhwZnZwNnFfMmZkdG50bmZ4&hl=en

Оставляйте сроки\цену, предложения скрыты.

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