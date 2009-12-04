Требуется seo скрипт

Требуется написать скрипт, который будет выдавать объявления из yandex.ru

К примеру открыть сайт yandex.ru и ввести в запрос - "изготовление окон"

В результате выдается 16 объявлений (вверху слева), если открыть: выводится позиция сайта, заголовок, описание и имя сайта + имеется возможность указывать регион

Необходимо сделать скрипт, который позволит указать необходимый регион (выбрать или ввести), список запросов (к примеру до 5, 10 за раз, каждый запрос с новой строки), в результате запроса через такой скрипт он должен выдавать таблицу с данными:

Имя сайта | Фраза 1 | Фраза 2 | Фраза 3 | Фраза 4 ....

сайт позиция сайта, заголовок, содержание

сайт

сайт

Подробнее в личке.

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