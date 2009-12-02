Необходимо сверстать макет сайта для cms Drupal из макета .psd. Писать свои предложения только здесь. Цену не загибать. :-)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет (сообщение на английском языке, пожалуйста - я использовал, чтобы выучить русский язык, но это уже давно) ...
Мы ищем очень талантливый человек с сильными аналитическими возможностями, анализировать и извлекать все необходимые данные (не все) из одного конкретного приложения и его огромной базой данных (несколько Гб, основанные на Transbase SQL).
Существует возможность использовать ODBC как связь (рабочая, но не 100%). Мы проанализировали около 70% от таблиц и у нас есть сырье знаю, что они предназначены для.
Вы должны уметь анализировать приложений, подключение к БД (у нас есть строка подключения), понимают отношения между таблицами (с нашей помощью). Затем подготовить набор скриптов для передачи базы данных в другой формат БД (мы хотим, чтобы упростить структуру данных, но мы должны
полностью рабочие отношения между таблицами - мы не хотим ни брошенных сирот записей).
Более подробную информацию, диаграмма структуры и описания почти всю базу данных (70% от столов и отношениях) будет уделяться выбраны фрилансеры!
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