Нужно несколько мелких скриптов срочно

Важно! Все скрипты должны работать пот Joomla 1.5.x

1. появление лого компании перед загрузкой основной страницы (+ сессии +таймер). Лучше в виде компанента с настройками.

2. Авто запуск слайд шоу из html страничек.

все как в фотогалерее, только вместо картинок будут идти html из определенной папки (все лдинакового размера). html состоит из таблицы, где в одной ячейке - картинка, в другой текст. css берется основной с сайта. картинки рядом с html.

важно что бы их можно было легко добавлять, например использовать для слайдов статьи одной категории или раздела.

+ проигрывание mp3.

+ после клика - переход на главную стр. сайта.

+ при простое или по ссылке начинать слайдшоу заново или продолжать

пожалуйста с вопросами и предложениями в аську 226215268 или скайп alex201070