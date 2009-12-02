Решить проблему с IE и Merchant.WebMoney во фрейме

Есть такая вот проблема (ссылку откройте в IE) http://hotel.ua/order/payment/1395.html?u=16f929a8ee1a73e3fe5594211938d8b3

Как видно мерчант открывается с помощь iFrame

При попытке совершить платеж через ИЕ мерчант выдает ошибку:

"Вы не смогли войти в защищенную зону сервиса Merchant WebMoney Transfer!

Возможно, проверка электронной подписи не прошла или Ваш кипер еще не подключился или Вы неправильно ввели код подтверждения.

5|bad sign|1

Проверьте, что кипер подключился к серверу сертификации и попробуйте снова"

Цена вопроса 10 у.е.

если знаете как исправить стучитесь в аську: 408-708-725

P.S.

Проблема выявляется после ввода капчи.

C киппером моим все нормально. Просто наблюдается такая ситуация что, на некоторых ИЕ все нормально на других не работает (в.8). Бывает так что 1 раз пропустит, потом же блочит.