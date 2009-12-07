Доработать скрипт хайпа

Нужен скрипт партнерской программы, можно писать можно переделать, сделать подобный, кому как удобнее. Нужен такой же функционал как в примере, ничего лишнего ничего навороченного, максимум добавить реферальную систему. Пример: oemcash.com Пройдя несложную регистрацию внутри все сами увидите. Шоп ...