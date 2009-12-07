Новогодняя флеш-заставка на сайт. Срок 3 дня!

# 1 — $

Сайт lesley.ru. Новая заставка будет располагаться вместо большой центральной заставки.

ТЗ: Елка, под ней книга (см. приложенный файл). Основной акцент на книгу и ее название "Как проснуться в гостях", так что елка, видимо, будет не целиком. Только нижняя часть. Также под елкой - тигренок (может быть, что-то делает с книгой).

Падают снежинки, переливается елка, блестят глаза тигренка. Может, книга тоже двигается. Надпись: "Лучший подарок для мужика".

2 вариант, более предпочтительный. Кто сможет это красиво сделать - победит.

По елкой то появляется, то исчезает книга в разных местах. За ней прыгает тигренок, пытается поймать.

Снежинки, надпись... - то же.

ЦА сайта - мужчины 18 - 30 лет, так что тигренок не должен быть слишком милым, "девчачьим".

Обратите внимание на сроки!

Книга будет трехмерная, как на картинке cover1. Но подзаголовок нужно взять с cover2. (Т.е. вместо "Совместно с...." будет "Совместно с тренерами проекта...".

На основе этой флеш-заставки надо будет оформить и шапку форума flirtisforum.ru.