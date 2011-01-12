Нужно создать модуль для CMS Joomla 1.5. Модуль должен содержать видео1 (предоставлю (.swf)), тест1 (нужно создать), видео2 (предоставлю (.swf)), тест2(нужно создать), изображение и текст (предоставлю); иметь настройки: размер модуля (высота х ширина). Все это работает по следующей схеме:

1) воспроизводится видео1

2) появляется тест1

3) воспроизводится видео2 (только после успешного прохождения теста1)

4) появляется тест2

5) появляется изображение и текст (только после успешного прохождения теста2)

Подробности и детали в ICQ:110970

Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут.

Оплата по утверждению.