Модуль для CMS Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки217 просмотров
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Нужно создать модуль для CMS Joomla 1.5. Модуль должен содержать видео1 (предоставлю (.swf)), тест1 (нужно создать), видео2 (предоставлю (.swf)), тест2(нужно создать), изображение и текст (предоставлю); иметь настройки: размер модуля (высота х ширина). Все это работает по следующей схеме:

1) воспроизводится видео1

2) появляется тест1

3) воспроизводится видео2 (только после успешного прохождения теста1)

4) появляется тест2

5) появляется изображение и текст (только после успешного прохождения теста2)

Подробности и детали в ICQ:110970

Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут.

Оплата по утверждению.

Joomla
14 лет назад
monblank
Игорь 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
artgagarin
Украина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
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