Требуется написание скрипта

Более безответственного человека не встречал. Настоятельно не рекомендую иметь дело с данным индивидуумом. Обо всём по порядку: Т.к. разговор вёлся по аське и история переписки большая, выкладываю для ознакомления только сообщения с его обещаниями о предоставлении релиза: После ознакомления с предоставленным ТЗ исполнителем был указан срок исполнения 3 дня!!! sokeu (00:56:49 12/12/2009) На данный момент я готов взяться за эту задачу за 150$ тоесть по 1,5к р в день. Если вдруг получиться быстрее то договорная. Но за 3 суток уложусь точно. по прошествии указанного срока: sokeu (17:55:17 15/12/2009) Да, добрый вечер. Ночью залью релиз. Вчера день выпал из разработки. С военкома трясли. sokeu (01:57:26 17/12/2009) Доброй. Ничего не помешало. Просто понадобилось больше времени. Работаю не покладая рук. К утру думаю добью :) sokeu (02:01:39 17/12/2009) дело движеться к концу. Сделал интерфейс и храниние данных в бд. Сейчас тестирую парсер непосредственно. Останеться прилепить одно к другому. sokeu (09:23:44 18/12/2009) аллилуя RC готов. напишите какие нужно форумы грабить чтобы я шаблоны прописал. Тоесть движки разные sokeu (06:09:46 19/12/2009) Сама прога сделана. Проблемы две. - что то с многопоточностью, но это на тестах вылезет сейчас. sokeu (16:34:19 21/12/2009) Да, добрый вечер. ночью интернета не было. ....................... По времени сегодня ночью думаю представить результат. sokeu (20:34:26 23/12/2009) в общем к утру залью в любом случае билд. Даже если что недоделано будет. Посмотрите. sokeu (14:00:16 26/12/2009) тут. Добрый день. Я сейчас вам вышлю файлы, те что тогда до вас не дошли. У меня сегодня не большие проблемы. Поэтому сегодня доделать не смогу. Завтра релизю сто процентов, в противном случае готов даже выплатить неустойку некоторую sokeu (13:39:55 28/12/2009) Оффлайн сообщение (28.12.2009 8:23:30) ........ Сейчас собираю результирующий вариант. Сегодня релизю. После чего чел пропал окончательно. В аське не отвечает, но как ни странно здесь, на сайте, появляется. Сегодня 30.12.2009, за время общения кроме обещаний и неработающей тестовой версии программы не услышал ничего. Впечатления о работе с исполнителем крайне негативные. В итоге впустую потраченные две недели времени, куча нервов и простой в работе.