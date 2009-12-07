Требуется написание скрипта

Джумла 1.5. есть много косячков, которые более чем подробно изложены в приложенном вордовском файле. т.е. по сути т.з. много денег не дам, но и гемороя тоже не очень много аська 553125050 деньги вебмани или банковский счет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные:
список форумов на различных движках phpBB, Invision Power Board, Vbulletin
действия скрипта: сбор ссылок на топики форума и занесение в базу для дальнейшей сортировки и обработки.
требования:
многопоточность при обработке форумов. (устанавливается вручную в админке)
рандомный вывод ссылок на топики форумов по определённому кол-во ссылок (кол-во устанавливается вручную в админке)
Более подробное ТЗ при контакте.
Оплата после теста
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