Сервис с платным контентом

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок184 просмотра
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Необходимо разработать каталог платного контента.

Интегрировать систему биллинга.

Пропарсить базу контента на ресурс.

14 лет назад
putilin
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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