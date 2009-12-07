Доработка Pro Chat Rooms, натягивание нового дизана(он уже сверстан)

Те ошибки которые остались текущий момент:

Иногда не полностью загружается чат и как следствие не дает ничего написать в чат, ссылаясь на якобы частую отправку сообщений в чат. Такое замечалось в опере и в мазиле.

Дублируются сообщения в IE

В редактировании профился не верно выводится с кодировка и фотографии не загружаются.