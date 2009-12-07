Добрый день! Требуется написать простенький скриптик который парсил бы яндекс маркет и формировал из полученного материала фейковый интернет магазин на базе какой нибудь CMS. Например Шоп скрипт фри или джумла виртуал март. Самопис без использования БД ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка Pro Chat Rooms, натягивание нового дизана(он уже сверстан)
Те ошибки которые остались текущий момент:
Иногда не полностью загружается чат и как следствие не дает ничего написать в чат, ссылаясь на якобы частую отправку сообщений в чат. Такое замечалось в опере и в мазиле.
Дублируются сообщения в IE
В редактировании профился не верно выводится с кодировка и фотографии не загружаются.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Исправить ошибки в скрипте и в дизайне форума,которые укажу,мелкие недочеты и тд,сдать полностью неконфликтный исправленный проект Поехал дизайн,съехали кнопки и тд http://console-forum.com.ua/ протестировать на ошибки 1. вылезли теги и сбита страница в меню"пользователи" http://my.jetscreenshot.com/demo/20091207-laot-78kb.jpg 2.http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fconsole-forum.com.ua&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0&user-agent=W3C_Validator%2F1.654 да и ...Завершен14 лет назад
Нужно создать модуль для CMS Joomla 1.5. Модуль должен содержать видео1 (предоставлю (.swf)), тест1 (нужно создать), видео2 (предоставлю (.swf)), тест2(нужно создать), изображение и текст (предоставлю); иметь настройки: размер модуля (высота х ширина). Все это работает ...Завершен14 лет назад
Срочно нужно сделать авторизацию на отдельной странице в DLE. Путь адреса должно быть /index.php?do=login. С своим темпейтом. ICQ: 329-290-205 для контактаЗавершен14 лет назад
Цена я вляется приоритетомВеб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать карту на flash, подобную этой: http://www.ormis.ru/, данные для филиалов будут подгружаться из XML-файла, редактируемого через админку. Карта должна предусматривать возможность изменения следующих данных: - адреса, телефоны, контактные данные филиала; - зона подчинения филиала - это должно ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на CMS DataLife Engine 8.2 Нужно вставить в статическую страницу (раздел контакты) карту Google MapsВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть дизайн в PSD Полностью готовый для работы по слоям и картинкам, есть видео, в видео отображено как должен работать сайт (видео создано на основе PSD), вам остается залить PSD дизайн во Flash И ...Закрыт14 лет назад
- $50
Сайт lesley.ru. Новая заставка будет располагаться вместо большой центральной заставки. ТЗ: Елка, под ней книга (см. приложенный файл). Основной акцент на книгу и ее название "Как проснуться в гостях", так что елка, видимо, будет не целиком. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать скрипт хайпа.Делали в codeigniter(php) и не доделали... Необходима локализация,ВЫВОД средств:полуавтоматический(инстант),ручной.Ввод сделан на 5 валют:алертпей,с-голд,пекуникс,перфект,либерти. Защита аккаунта (объясню что имеется ввиду,не сложная). Счетчик статистики. И плавающий процент(или ручной ввод процента ежедневно). Что уже есть: поле регистрации,автоматический ввод валюты(мгновенное пополнение),реферальная ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад