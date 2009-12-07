Доработать 2 модуля Drupal

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Нужно закончить 2 модуля для Drupal 6.

Задачи:

- прикрутить 1 модуль к Merchant Webmoney

- Регистрация заявок. Юзверь заполняет форму, заявке присваивается номер и она заносится в БД. В админке нужно: список заявок, статусы заявок (получена, обработана, в обработке).

Интересно: бюджет, сроки.

Drupal
14 лет назад
pasitive
Денис 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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