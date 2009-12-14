Требуется сделать сайт-визитку на флеше.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка295 просмотров
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Сайт дистрибьютеров, анимированая карта европейской части, три дистрибьютера англия, германия, россия + производитель чехия.

"зарисовка" сайта тут _www.eucapil.info

Надо сделать наподобе _www.i-tom.ru

Подробности исполнителю...

Ваши цены и сроки.

14 лет назад
NE_XT
Dark Next 
32 годаЧехия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
lexusback
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$350
8 дней
Чтобы много не писать, скажу сразу- все отлично.. и могу заранее дать рекомендации на Алексея.
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