Создание веб-сайта на основе Magento

Необходимо реализовать проект по созданию веб магазина на основе Magento.

Проект срочный. Дизайн и подробное техническое задание полностью есть.

В предложениях прошу указывать наличие опыта разработки с применением Магенто, а также урлы конкретных работающих веб-магазинов.

По срокам проект должен быть закончен в течение 1-2 недель после его старта. Учтите свою занятость в декабре. Предложения размещайте только в случае если сможете посвятить максимум своего рабочего времени в этот период.

Детали проекта будут обсуждаться лично с исполнителем.

Проект готов начать прямо сейчас если устроит квалификация, сроки и стоимость разработки.