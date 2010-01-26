Интеграция psd макета в WebAsyst Shop-Script

Необходимо доработать проект на Joomla. Только для специалиста, который в ней разбирается как в своих 5 пальцах. Сроки - вчера. Подробности при переписке. Есть четкое тз и есть эскизы. ответь только здесь в проекте. в аську не ...
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Требуется интегрировать готовый макет в psd под движок WebAsyst Shop-Script. Шаблон должен отображается одинаково во всех основных браузерах при любом разрешении.
Обязательные требования:
1) Наличие выполненных подобных работ в портфолио
2) Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения без указания этих параметром не рассматриваются!
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