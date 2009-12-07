Необходимо доработать проект на Joomla. Только для специалиста, который в ней разбирается как в своих 5 пальцах.

Сроки - вчера.

Подробности при переписке.

Есть четкое тз и есть эскизы.

ответь только здесь в проекте. в аську не писать.