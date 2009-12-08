Создание флеш плеера

Нужно сделать флеш плеер с выводом в нем контекстных объявлений. Далее- модуль контекстных объявлений назовем обертка. Мини тз:

1. обретка должна будет загружать в себя флэш плеер со всеми его параметрами (flashvars). все кнопки на видео плеере должны будут работать когда он будет в обертке

2. по ссылке загружать рекламные блоки(картинка, текст, ссылка) часть ссылки надо будет брать из flashvars – надо согласовать формат отдачи рекламных блоков

3. выводить плашку над флэшплеером. у плашки есть кнопка закрыть и кнопку след. и пред. рек блок. плашка встплывает через заданный промежуток времени и на заданое кол-во процентов от размера плеера, c заданным цветом фона и заданной прозрачностью и заданным цветом шрифта. (парамтеры брать из flashvars).

есть пример плеера из кастомной буржуйской cms с работающим контекстным блоком рекламы в формате swf. декомпилируется отлично – можн осделать на основе него, но свой плеер конечно же, под наши требования или на основе какого то бесплатного плеера .

Генерирование объявлений и управления к ним есть, нужен только плеер и обертка контекста к нему!

Сроки – обговариваются

Бюджет – 50-100уе, обговаривается

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