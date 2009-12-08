Необходимо сделать рейтинг общественных организаций! Аналогичный "Народному рейтингу" на сайте Банки.ру http://www.banki.ru/services/responses/ Редакция Битрикс - Стандарт. Просьба присылать демо версии если имеются! Предпочтение отдается опытным и не жадным исполнителям!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в Oscommerce BTS отключить сессии - что бы к урлу не добавлялись "/?osCsid=2f001b8da29ffe8c77da9c9ae120bf0f"
Так же во всех внутренних ссылках на морду убрать /index.php
Дописать в шапке - "Интернет-магазин работает в тестовом режиме"
Желательно сегодня сделать.
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