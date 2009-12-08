Нужно в Oscommerce BTS отключить сессии - что бы к урлу не добавлялись "/?osCsid=2f001b8da29ffe8c77da9c9ae120bf0f"

Так же во всех внутренних ссылках на морду убрать /index.php

Дописать в шапке - "Интернет-магазин работает в тестовом режиме"

Желательно сегодня сделать.