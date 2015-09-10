Требуется раздел статей, не типовой

Веб-программированиеЗавершен1 заявка232 просмотра
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Требуется раздел статей, который можно было бы встроить под любой сайт на php, с любой версией php (4-5).

Особенности:

* разный тип урла на разных сайтах. на одном может быть www.site-1.ru/article/, на другом - www.site-2.ru/public/, на третьем - www.site-3.ru/russ/ и т.д. Задается для каждого сайта отдельно, вручную.

* разный тип ссылок. на одном может быть www.site-1.ru/article/index.php?id=, на другом - www.site-2.ru/public/index.php?art=, на третьем - www.site-3.ru/russ/index.php?xxx= и т.д. Задается для каждого сайта отдельно, вручную.

* отсутствие базы данных (если нужна бд - то используем псевдо бд посредством файлов).

* удаленное размещение/правка/удаление статей, управление через админку, расположенную на нашем сервере. В админке нужно иметь возможность добавлять новые проекты, устанавливать требуемые для каждого проекта параметры (тип урла, тип ссылок, адрес сайта) и управлять статьями на каждом из этих проектов. Для редактирования статей можно просто разместить окошко для работы с хтмл кодом. Визуальный редактор не нужен.

Проект нужно разработать до 15-17 числа, с отладкой и доработкой и тестингом еще на 2-3 дня. Крайний срок сдачи готового проекта - 20.12.2009.

Жду ваши предложения и условия.

14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LP_FUNKy
38 летНидерланды
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$200
10 дней
Задача решена. Громадное спасибо.
Михаил, вы пропали 5 лет назад, не оплатили проект и сейчас опять ставите меня в неудобное положение, оставляя отзыв (пусть и положительный) спустя много лет. Сервис требует от меня оплату (за работу которая никогда не была оплачена) и блокирует аккаунт, а вы уклоняетесь от обсуждения и решения проблемы. В скайпе меня не авторизовали, по телефону обругали, в сообщениях не отвечаете. Я ничего лично против вас не имею, но впечатление от коммуникации исключительно негативное. К сожалению у меня нет времени преследовать вас из - за блокированного аккаунта еще какими-то способами. Все что могу - оставить отрицательный отзыв что бы как то мотивировать вас к изменению стиля общения.
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