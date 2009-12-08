Проект живая книга

Вообщем есть мп3 сайт. Нужно на него добавить: 1. Сделать парсер в точности как на http://hotcharts.ru/mp3/?song=10586 Внизу идут ссылки с других сайтов. Т.е. Парсер по необходимости обходит сайты и проверяет на новые файлы. Старые пропускать естественно если ...