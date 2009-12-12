Натянуть движок на шопскрипт

http://verstachok.net/gallery/opus.html Скрол с превьюхами работает на jquery.tools.scrollable Нужно сделать, чтобы при показе большого изображения появлялась и подпись к этому изображению. Расположение подписи: под большим изображением. Оставляйте предложения в проекте или в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
WebAsyst Shop Script, верстка готова.
Опыт обязателен.
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