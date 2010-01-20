Скрипт импорта БД недвижимости

Нужна автоматическая программа рассылки писем. Типа Mailtux 2, только по-проще. Просьба сразу указывать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток.
Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0.
В БД все поля присутствуют.
Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно.
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Требования:
Импортирует информацию об объектах только за сегодня или за несколько дней (количество дней указывается в конфиге).
Не дублирует уже существующие записи.
Если объект существует в БД, но в сегодняшнем апдейте изменилось одно из ключевых полей - обновляем инфо об объекте (update).
Объекты старше n дней удаляет (корректно!!!) включая фотографии.
К сведению: в компоненте уже реализован .csv импорт.
Компонент: http://www.com-property.com/
Ветка обсуждения предыдущей версии: http://joomlaforum.ru/index.php/topic,63139.0.html
Язык: php. Для особо понятливых: приложение под WIN не надо даже даром.
Новички, без репы, а также "пропадающие" - мимо.
Любители "совместного" поиска багов в своих творениях - тоже.
Оплата WMR исключительно по приёму результатов труда.
Ваши предложения скрыты.
!!!!! Бесценные предложения не рассматриваются. !!!!!
Отдельно обсуждается доведение компонента Property 3.0 до ума. :)
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