Скрипт импорта БД недвижимости

Доброе время суток.

Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0.

В БД все поля присутствуют.

Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно.

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Требования:

Импортирует информацию об объектах только за сегодня или за несколько дней (количество дней указывается в конфиге).

Не дублирует уже существующие записи.

Если объект существует в БД, но в сегодняшнем апдейте изменилось одно из ключевых полей - обновляем инфо об объекте (update).

Объекты старше n дней удаляет (корректно!!!) включая фотографии.

К сведению: в компоненте уже реализован .csv импорт.

Компонент: http://www.com-property.com/

Ветка обсуждения предыдущей версии: http://joomlaforum.ru/index.php/topic,63139.0.html

Язык: php. Для особо понятливых: приложение под WIN не надо даже даром.

Новички, без репы, а также "пропадающие" - мимо.

Любители "совместного" поиска багов в своих творениях - тоже.

Оплата WMR исключительно по приёму результатов труда.

Ваши предложения скрыты.

!!!!! Бесценные предложения не рассматриваются. !!!!!

Отдельно обсуждается доведение компонента Property 3.0 до ума. :)