Работа с видео потоком

Доброе время суток. Из существующей БД требуется периодически импортировать информацию в компонент недвижимости Joomla com_property 3.0. В БД все поля присутствуют. Скрипт будет запускаться вручную, клиентский или административный интерфейс создавать не нужно. . Требования: Импортирует информацию об объектах ...
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Нужно решить следующую задачу:
Есть видеотрансляция (wmv) и нужно из нее вытягивать кадры с заданным промежутком - допустим каждые 1-2 секунды и передавать их в виде картинки клиенту. Проблемы с получением клиентом картинки нет, а вот именно нужно решить как ту картинку вытягивать из видеопотока и при этом минимально нагружать сервер.
Результат данной операции: сервер принимает видеопоток, вытягивает с него фреймы и транслирует данный видеопоток(с меньшим количеством фреймов в виде потока картинок) без аудио на флеш приложения клиентам.
Возможно и решение задачи путем уменьшения количества фреймов в самом видео с передачей его дальше.
Более подробное ТЗ предоставлю при обсуждении.
UPD. Возможно это можно осуществить с помощью http://ffmpeg.org
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