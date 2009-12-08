Работа с видео потоком

Нужно решить следующую задачу:

Есть видеотрансляция (wmv) и нужно из нее вытягивать кадры с заданным промежутком - допустим каждые 1-2 секунды и передавать их в виде картинки клиенту. Проблемы с получением клиентом картинки нет, а вот именно нужно решить как ту картинку вытягивать из видеопотока и при этом минимально нагружать сервер.

Результат данной операции: сервер принимает видеопоток, вытягивает с него фреймы и транслирует данный видеопоток(с меньшим количеством фреймов в виде потока картинок) без аудио на флеш приложения клиентам.

Возможно и решение задачи путем уменьшения количества фреймов в самом видео с передачей его дальше.

Более подробное ТЗ предоставлю при обсуждении.

UPD. Возможно это можно осуществить с помощью http://ffmpeg.org