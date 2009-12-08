Приложение с картинками для вконтакте

$300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Нужно разработать флешь-модуль для VKONTAKTE.

Модуль должен работать с API vkontakte, получая, как минимум, список друзей.

Модуль работает с графикой, хранящейся на удаленных серверах. В приложении отображаются картинки по их адресам (URL). Модуль должен иметь функции ручного масштабирования каждой картинки и функции перемещения картинки мышкой по фоновому изображению.

Желательно иметь функцию выделения на картинке областей (polygonal) для преобразования выделенной области в прозрачную. Измененная картинка сохраняется на удаленном сервере.

Модуль работает в 2-х режимах: просмотр и редактирование. В режиме редактирования может быть выбрана фоновая картинка (указан URL или загружена с локальной машины) затем этот фон сохраняется с уникальным именем на удаленном сервере. Затем на фоновую картинку могут накладываться любые другие картинки и могут быть перемещены по фону в любое место. Поставленная картинка также сохраняется на сервере - с координатами верхнего левого угла.

Оплата банковским переводом (WesternUnion/Anelik/Blizko.biz/VTB24) или из рук в руки, после показа работающей версии. В случае, если исполнитель берется за реализацию редактирования картинок, то оплата может происходить в 2 этапа: 1) функции редактирования; 2) работающее приложение.

14 лет назад
HarryHaller
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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