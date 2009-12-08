Написание скрипта партнёрской программы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок207 просмотров
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Необходимо разработать или адаптировать уже существующий скрипт (можно платный) партнёрской программы. Требования: многоуровневость, личные кабинеты, подробная статистика, платёжные системы.

Возможна так же покупка мультисайтовой CMS со встроенной партнёрской программой. Партнёрская программа для интернет-магазинов

14 лет назад
interdezzz
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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