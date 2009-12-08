Написание скрипта партнёрской программы

Доброго времени суток я опытный сеошник но с php как то не освоился... я создаю сайт в котором будет около 100 категории (разделов меню) и в каждой категории будет большое количество новостей (вообщем очень крупный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать или адаптировать уже существующий скрипт (можно платный) партнёрской программы. Требования: многоуровневость, личные кабинеты, подробная статистика, платёжные системы.
Возможна так же покупка мультисайтовой CMS со встроенной партнёрской программой. Партнёрская программа для интернет-магазинов
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт для создания инвайтов + добавление новых функций в последующем. кандидатам вышлю тзВеб-программирование14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходимо установить систему администрирования с помощью которой можно будет добавлять новые фото-блоки и редактировать предыдущие, возможность подключение платёжной системы ресурс www.fotoaydee.comВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Для срочной работы необходим ответственный профессионал со знанием WebAsyst Shop-script. Необходимо установить дизайн на Shop-script и доработать некоторый функционал (желательно с использованием встроенных средств контроля доступа и управляения пользователями). Опыт работы с последними версиями Shop-script строго ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $130
Есть несколько специфичных задач по программированию в Друпал. Темизация, дописка модулейВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $300
Нужно разработать флешь-модуль для VKONTAKTE. Модуль должен работать с API vkontakte, получая, как минимум, список друзей. Модуль работает с графикой, хранящейся на удаленных серверах. В приложении отображаются картинки по их адресам (URL). Модуль должен иметь функции ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать следующее. Имеем список-гармошку, а так же имеем еще один простой список из элементов. Необходимое взаимодействие: 1. В гармошке одновременно открыт только один список. Если нажать на заглавие другого, то отрытый до этого закроется. 2. Внутри одного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется програма для грабинга товаров. язык не важен. пример данных что надо парсить приведу на яндекс маркете. Фотографии товаров(большие), краткое описание, полное описание масивом, название. требуется парсить в базу эти данные) желательно также полное описание и название выводить в ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно решить следующую задачу: Есть видеотрансляция (wmv) и нужно из нее вытягивать кадры с заданным промежутком - допустим каждые 1-2 секунды и передавать их в виде картинки клиенту. Проблемы с получением клиентом картинки нет, а вот ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Неудачно перенес http://ekb-consult.kz/ вот сюда перенес отсюда http://maskam.kz/ikb/ файлы по фтп перенес, создал базу, ту базу экспортанул. потом зашел и изменил в файлике адрес домена и название базы, потом выполнил скуэл запрос плагины тож перенеслись, все активизированыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад