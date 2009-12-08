Установка дизайна WebAsyst Shop-script и доработка

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Для срочной работы необходим ответственный профессионал со знанием WebAsyst Shop-script.

Необходимо установить дизайн на Shop-script и доработать некоторый функционал (желательно с использованием встроенных средств контроля доступа и управляения пользователями). Опыт работы с последними версиями Shop-script строго желателен. ТЗ ниже.

В качестве основы для создания интернет-магазина используется скрипт WebAsyst Shop-script последней версии. Необходимо:

1 Установить в скрипт уже свёрстанный дизайн (XHTML+CSS) [действительно очень простая компановка].

2 Доработать скрипт под нужды клиента:

2.1 При заходе на главную страницу происходит выбор региона (склада).

2.2 В зависимости от выбранного региона устанавливается набор языков интерфейса для выбора и язык интерфейса по умолчанию.

2.3 Для каждого товара есть возможность загрузки видео-ролика и воспроизведения его на странице товара.

2.4 Все товары с видео роликами возоможно посмотреть в отдельном разделе “Видео каталог”.

2.5 Нужно создать новый уровень пользователей – менеджер региона. Администратор вводит товары в каталог (описание, название, картинки итд) и после этого менеджер региона может выбрать какие товары из общего каталога он будет показывать на сайте (разделе) своего региона, а также вводит местную цену, кол-во на складе итп локальные параметры.

2.6 В зависимости от выбранного при входе региона, посетителям выводится и соответствующий каталог, цены, кол-во итд.

2.7 Возможность простого увеличения регионов в будующем.

2.8 Добавить раздел “Ответы профессионала”, где для каждого языка и региона будет сформирован раздел типа “гостевая книга”, где пользователи (после авторизации) смогут задать вопрос профессионалу (оставить пост), а менеджер ответить на них (прокомментировать пост).

2.9 Менеджер региона может выбрать два товара (с видео-роликами), которые будут показаны на первой странице.

3 Провести конфигурацию скрипта под нужды клиента:

3.1 Заказ товара должен происходить просто, без регистрации пользователя и дополнительных необязательных форм. Регистрация пользователя нужна только для подачи вопроса в раздел “Ответы профессионала”.

Сроки выполнения работы – до 2 недель. Срок получения основной тестовой версии – 1 неделя.

14 лет назад
Kotenok
Елена 
38 летЛатвия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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